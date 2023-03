News: Kurz und knackig – KW 9/2023

Die DAB+-Sendernetze der SRG gehören zu den besten der Welt. Dies ist das Ergebnis von jahrelanger Erfahrung und Know-how, das nun in einem internationalen Bericht vorliegt. Der 50-seitige Bericht »Measuring techniques for digital audio broadcast coverage performance«, der im März 2022 von der ITU veröffentlicht wurde, dokumentiert das Schweizer Know-how in Sachen DAB+.