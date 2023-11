News: Kurz und knackig – KW 45/2023

Silvio Berlusconi jr., Sohn des verstorbenen Medienmoguls, will die Holding Media for Europe (Ex-Mediaset, hält knapp 30% an ProSiebenSat1) zur europäischen TV-Plattform gegen die Multis ausbauen. Man wolle keine Sender in Frankreich oder Deutschland kaufen, plane aber eigene nationale Produktionen »hoffentlich bald auch in Deutschland«.