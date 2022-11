News: Kurz und knackig – KW 44/2022

Die Verbreitung der vier öffentlich-rechtlichen Kanäle in der alten Standard-Auflösung per Satellit Astra (Transponder 51, 10,744 GHz) wird am 15. November beendet. Die Programme sind in HDTV-Qualität und mit entsprechendem Equipment weiterhin zu empfangen. 1,07 der 17 Mio. deutschen Sat-Haushalte empfangen laut Astra Sat-Monitor 2021 in der geringen Auflösung.