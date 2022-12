News: Kurz und knackig – KW 51/2022

Noch bevor der neue Medienstaatsvertrag in Kraft tritt, stellt sich die ARD darauf ein: 2023 wird ein ARD-Spartenkanal eingestellt, kündigen die Intendanten an. Nach Umschichtung von 150 Mio. € vom Gemeinschaftsprogramm in die Mediathek in 2022 werden 2023 50 Mio. € vom ARD-Sport in die Mediathek abgezogen.