News: Kurz und knackig – KW 48/2022

Das Interesse an der Fußball-WM in Katar ist in Deutschland eher niedrig. Das Eröffnungsspiel sahen laut AGF-Forschung nur 6,21 Mio. Menschen (2018: 10 Mio., 2014: 16 Mio.). Die nachmittägliche Niederlage der Flick-Elf gegen Japan verfolgten 9,23 Mio. (59,7%). Vergleichbar ist die Partie gegen Ecuador von 2006 mit 21 Mio. Zuschauern (80%). Das Primetime-Spiel gegen Spanien am Sonntag schalteten erstmals mehr als 10 Mio. ein: 17,05 Mio. Zuschauer entsprachen 49,3% Marktanteil. Im Sommer 2018 hatte kein Deutschland-Spiel unter 25 Mio. Zuschauern.