Arri trauert um Florian Stahl

Am vergangenen Mittwoch, den 27. Februar 2019 verstarb Florian Stahl, Mitglied der Gründerfamilie Richter.

Der Aufsichtsrat und Vorstand, sowie alle Kolleginnen und Kollegen bei Arri trauern um Florian Stahl.

Arri schreibt: »Wir sind tief betroffen über seinen viel zu frühen Tod. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen drei Kindern, sowie der gesamten Familie Stahl. Florian Stahl war mit Arri sehr verbunden. Seine Passion für Film und die Filmemacher und sein Interesse an den technischen wie kreativen Aspekten der Filmproduktion, haben in den Jahrzehnten, die er Arri begleitete zu wertvollen Anregungen in der Entwicklung des Unternehmens geführt. Dafür danken wir ihm sehr und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Besonders der Blick der Kunden auf Arri war ihm wichtig. Werte wie Zuverlässigkeit und Fairness gegenüber Kunden waren für ihn von größter Bedeutung und sind uns ein wichtiges Anliegen in unserer tagtäglichen Arbeit.«

Arri verweist auf ein Interview, das Arri im Rahmen von »100 Jahre Arri« mit Florian Stahl führte.