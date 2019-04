Robycam Germany und MAT arbeiten zusammen

Robycam Germany und MAT-Mad About Technology vereinbaren enge strategische Zusammenarbeit.

Robycam Germany und MAT- Mad About Technology kooperieren und werden bei der NAB in Las Vegas gemeinsam auftreten.

Robycam Germany vertreibt und vermietet Robycam, ein Seilkamera-System für 3D-Motion, das bei vielen Sport- und Showevents weltweit eingesetzt wird.

MAT-Mad About Technology ist bereits seit über 40 Jahren am Markt aktiv. In der internationalen Film – und TV-Branche sind die professionellen Remote-CameraSysteme, etwa die mit einem Academy Award ausgezeichnete Towercam, der Cosmo-Dolly, der Aviator oder die Cruisecam, bekannt.

Stefan Breder, CEO der Robycam Germany, sagt zur Kooperation: »Die Zusammenarbeit zwischen uns und MAT hat für beide Unternehmen, aber vor allem für die Kunden, viele Vorteile. Wir können dadurch ein sehr breites Spektrum an Spezialkamera-Lösungen anbieten und etablieren uns so am Markt noch mehr als der maßgebliche Anbieter in diesem Segment.«

Philip von Senden, COO und Managing Partner der Robycam, der die Kooperation betreut, erläutert: »Ich freue mich sehr darauf, unsere Zusammenarbeit aktiv voranzutreiben und unseren Kunden so noch mehr Produkte und Service anbieten zu können. Wir agieren am Markt als Einheit und bieten sämtliche Spezialkamerasysteme aus einer Hand.«

Peter Braun, Gründer, Inhaber und CEO von MAT ergänzt: »Ich sehe hier eine spannende Bereicherung für alle. Durch den neuen Verbund werden die gemeinsame Lust auf Entwicklung und Konstruktion unkonventioneller Kamera-Ideen gebündelt und Novitäten manufaktiert, die High-Tech Versprechen einlösen. Die gesamte Bandbreite intelligenter, kreativer Kamerabewegung wird bedient – Kunden und Anwender können zukünftig aus einem einzigartigen Equipmentpool wählen und erhalten individuelle, maßgeschneiderte Film/Broadcasttechnik-Lösungen mit höchstem technologischen Anspruch und Know-how.«