The Chainless und Aiconix schließen sich zusammen

Aiconix wird künftig nicht nur die eigenen KI-Lösungen wie automatisierte Live-Stream Transkription (Speech-to-Text), Übersetzungen und Untertitelungen anbieten, sondern ebenso die KI-Plattform DeepVA.

Führende Medienunternehmen im deutschsprachigen Raum nutzen die KI-Plattform DeepVA der The Chainless GmbH. Das Freiburger KI-Unternehmen hat sich von einer Idee an der Medienfakultät der Hochschule Offenburg zu einem erfolgreichen Start-up mit namhaften Kunden aus der Medienbranche und Verwaltung entwickelt.

Nun führen der KI-Anbieter Aiconix, gegründet von Eugen Gross, und die ehemalige The Chainless GmbH mit ihrer KI-Plattform DeepVA ihr Produkt-Portfolio unter dem gemeinsamen Dach der ThinkOwl Gruppe zusammen.

Die KI-Plattform DeepVA bietet ein umfassendes Repertoire an Funktionen und Lösungen für verschiedenste Branchen weltweit.

Durch den Zusammenschluss profitieren beide Unternehmen von der gemeinsamen Expertise echter KI-Pioniere sowie der Marktführerschaft in der Medienbranche, dank zahlreicher Kunden und Partner.

Die Aiconix GmbH mit Sitz in Köln wird künftig nicht nur die eigenen KI-Lösungen wie automatisierte Live-Stream Transkription (Speech-to-Text), Übersetzungen und Untertitelungen anbieten, sondern ebenso die KI-Plattform DeepVA. Die gemeinsamen KI-Lösungen bieten dadurch einen erheblichen Wertebeitrag in der gesamte Media-Supply-Chain. Strategisch sollen die Produkte weiter ausgebaut und in zusätzlichen Marktsegmenten angeboten werden.

Beide Unternehmen ergänzen sich und können dank der gemeinsamen Muttergesellschaft mit ihren internationalen Strukturen und der vereinten KI-Expertise besser skalieren. Mit einem rund 175 Mitarbeiter starken Team der Think Owl vergrößert sich für DeepVA und Aiconix auch das Operationsteam und gewährleistet damit ein weitaus leistungsfähigeres und robustes Enterprise-System, auch außerhalb des europäischen Markts.

Süleyman Arayan, CEO der ThinkOwl.com Gruppe, zählt zu einem der Pioniere im Bereich Künstliche Intelligenz. Bereits 1996 gründete der studierte Computerlinguist das Unternehmen ITyX, um unstrukturierte Textinformationen mittels KI zu verarbeiten und zu analysieren, beispielsweise für Banken. Im Jahr 2002 brachte das Unternehmen eine selbstlernende KI-Plattform für Call Center auf den Markt. Im Jahr 2016 gründete er ThinkOwl.com, ein Unternehmen, das eine cloudbasierte Komplettlösung für die Teil- und Vollautomatisierung von kundenbasierten Prozessen und Dialogen entwickelt hat. ThinkOwl unterstützt Unternehmen mit modernen KI-Tools, um mit Automatisierung Kosten zu senken und beste Kundenerlebnisse zu kreieren.

Die Größe der global operierenden Gruppe ermöglicht nicht nur die Erweiterung der Entwicklung und Schaffung neuer Services, sondern auch die Erschließung neuer Märkte für die beide Geschäftseinheiten. Bestehende Partnerschaften sollen ausgebaut und weitere Vertriebspartnerschaften geschlossen werden.

Christian Hirth bleibt als einer der Gründer von DeepVA zusammen mit CEO Eugen Gross von Aiconix in der Geschäftsführung. Frederik Böhm (CTO) und Esther Arroyo Garcia (CMO) komplettieren das Management.

Über DeepVA und The Chainless

The Chainless ist ein deutsches KI-Startup, das 2018 von Esther Arroyo Garcia, Frederik Böhm und Christian Hirth in Freiburg im Breisgau gegründet wurde und das die KI-Plattform DeepVA entwickelte. Das KI-Startup beteiligt sich neben klassischen Kundenprojekten auch an mehreren Forschungsprojekten. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt Green Streaming unter Leitung des Fraunhofer Fokus, welches zum Ziel hat, den Medienkonsum nachhaltiger zu gestalten.

Seit dem ersten Kunden, dem SWR, zählen auch große Privatsender, Marketingabteilungen, Archive, Verlage und Behörden zu den Nutzern des KI-Betriebssystems DeepVA.