Riedel Artist-1024 Installation in Kanada

Für das neue Sendezentrum in Montreal setzt CBC/Radio-Canada zukünftig auf eine umfangreiche Riedel-Installation, bei der auch der neue Artist-1024 Node zum Einsatz kommt. Im Sommer soll sie im Maison de Radio-Canada (MRC) in Betrieb gehen.

Das MRC soll ein hochmodernes Sendezentrum werden und plattformübergreifend und digital arbeiten. Daher war eine der Hauptanforderungen an die neue Intercom-Lösung eine auf den offenen Standards SMPTE ST 2110-30/31 und NMOS IS04/05/07 basierende IP-Infrastruktur. Nach intensiven Tests fiel die Wahl auf Riedels Artist-Intercom. Die Full-IP Kommunikationsplattform punktete unter anderem mit vollständiger Integration von Bolero Drahtlos-Intercom und SmartPanels der 1200er Serie.

»Die Kombination aus Spitzentechnologie, intuitiven Benutzeroberflächen und der Nutzung offener Standards ergibt eine sehr leistungs- und zukunftsfähige Intercom-Lösung,« so François Legrand, Senior Director, Core Systems Engineering bei CBC/Radio-Canada. »Mit Riedel haben wir einen zuverlässigen Partner an unserer Seite, um unsere Vision einer komplett IP-basierten Produktionsumgebung zu realisieren.«

»CBC/Radio-Canada wird einer der weltweit ersten Kunden sein, der unseren neuen Artist-1024 Node in Betrieb nimmt«, so Rik Hoerée, Director of Sales Americas & Europe, Riedel Communications. »Mit seinem Full-IP Core und seiner enormen Portdichte ist Artist-1024 wie geschaffen für dieses vollvernetzte Broadcast-Großprojekt.«

Artist-1024 überzeugte CBC/Radio-Canada mit 1024 nicht-blockierenden Ports in nur 2HE und dem neuartigen Konzept der software-definierten Universal Interface Card (UIC). Die UIC vereint Vernetzung, Mixing und Management auf einer einzigen Karte und kann mit wenigen Klicks in der Konfigurationssoftware als AES67- oder MADI-Karte, sowie als Artist Fiber-/Router-/Prozessorkarte konfiguriert werden. Die flexible Lizenzstruktur des neuen Nodes ermöglicht es CBC/Radio-Canada zudem, die Portzahl im MRC bei Bedarf schnell und einfach zu erhöhen.

Riedels Wireless Intercom Bolero ist in die Artist-Infrastruktur integriert und wird die gesamte Drahtlos-Kommunikation in den neuen Einrichtungen übernehmen. Dank der patentierten ADR-Technologie kann das AES67-basierte DECT-System auch in einer solch anspruchsvollen RF-Umgebung Übertragungssicherheit und Klangqualität garantieren.

Darüber hinaus werden im Maison de Radio-Canada über 250 Riedel SmartPanels der 1200er Serie installiert. Die ST 2110-30/31-nativen SmartPanels bieten eine flexible, app-basierte Benutzeroberfläche für Intercom und hochwertiges Audio-Monitoring – und ermöglichen über die neue Control Panel App sogar die Integration von Steuerungssystemen anderer Hersteller.

»Dieses Projekt ist der Höhepunkt einer engen, produktiven Zusammenarbeit zwischen CBC/Radio-Canada und den Riedel-Teams in Nordamerika und Europa – eine wirklich großartige Teamleistung,« so Joyce Bente, Geschäftsführerin von Riedel Communications North America. »Wir freuen uns sehr, den öffentlichen kanadischen Rundfunk als Technologiepartner bei dieser wegweisenden Installation begleiten zu dürfen.«