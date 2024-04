Riedel stattet hochkarätige US-Events aus

Riedel stattete ATK Versacom mit Produkten für eine große Musikpreisverleihung in LA und ein großes US-Footballspiel aus.

Beim Musikpreis setzte ATK Versacom drei Artist Intercom Nodes und 35 SmartPanels von Riedel Communications ein, um die Crews zuverlässig zu verbinden. Riedels Funk-Intercom Bolero ergänzte die kabelgebundene Infrastruktur mit einem kombinierten 1,9 und 2,4 GHz Netzwerk, um trotz begrenzten Spektrums die notwendige Kapazität zu erreichen und alle Abteilungen mobil zu verbinden. 65 Bolero Wireless Intercom Beltpacks wurden auf 1,9-GHz- und 36 auf 2,4-GHz-Frequenzen eingesetzt. Mit 43 Antennen wurde jeder Winkel des Veranstaltungsorts abgedeckt, einschließlich der Suiten, Außenbereiche und Umkleideräume.

Anschließend nutzte ATK Versacom das Riedel-System für die National Football Honors und die Halbzeitshow eines US-Footballspiels. Dort halfen die Port-Implementierungen des Systems, die Technik an die Veranstaltungsgröße anzupassen. Mit Hilfe der Bolero-Antennen und des von der Federal Communications Commission (FCC) bewilligten erweiterten 1,9-GHz-Spektrums konnte ATK Versacom eine größere, dichtere Verteilung von Beltpacks realisieren, als dies normalerweise möglich wäre.

Wenige Wochen später setzte ATK Versacom Riedels innovative Lösungen auch bei der Verleihung eines bedeutenden Filmpreises ein und untermauerte damit seine Partnerschaft und sein Engagement, Grenzen in der Live-Event-Produktion zu versetzen.

ATK Versacom ist ein Unternehmen der Clair Global Gruppe, die in den USA Veranstaltungen produziert, Equipment verleiht und als Systemintegrator aktiv ist. »Wir schätzen es sehr, mit Riedel einen Pionier an der Seite zu haben, der immer wieder die Grenzen des Machbaren überschreiten will«, so Juan Gallardo, Director of Technical Operations bei ATK Versacom. »Bolero ist aktuell zweifellos das begehrteste Produkt für Live-Produktionen. Zusammen mit dem Artist-System ermöglicht es uns, eine zuverlässige Kommunikation auch in schwierigsten Umgebungen mit hoher Kapazität zu gewährleisten.«

»ATK Versacom zeigt immer wieder, dass unsere Artist- und Bolero-Systeme es möglich machen, anspruchsvolle Kommunikationsnetzwerke in kürzester Zeit zu installieren«, so Patti Gunnell, VP of Key Accounts, West, Riedel Communications. »Ihr erfolgreicher Einsatz bei diesen hochkarätigen Broadcast-Events beweist einmal mehr, dass unsere Lösungen außergewöhnliche Ergebnisse ermöglichen, unabhängig von der Größe oder Komplexität des Events.«