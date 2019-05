Dolby Cinema Kino in München eröffnet

Dolby und die Kinopolis Gruppe haben in München im Mathäser das erste Dolby Cinema Kino Deutschlands eröffnet. Ab sofort können Filmfans Bild und Ton in bester Qualität im neuen Saal erleben.

Dolby Cinema vereint Dolby Vision, Dolby Atmos und maßgeschneidertes Design zu einer optimalen Umgebung. Dolby Vision wird durch ein duales 4K-Laser-HDR-Projektionssystem (High Dynamic Range) präsentiert. Christie baut für Dolby Projektoren nach den Vorgaben von Dolby.

Den Besuchern des neuen Saals bietet sich ein spektakuläres, kontrastreiches Bild. Im Vergleich zu Standard-Projektionen ist das Bild von Dolby Vision doppelt so hell, 500 mal kontrastreicher, erlaubt sattere Schwarztöne und eine unübertroffene Farbpalette. Die Technologie von Dolby Atmos erfüllt den gesamten Saal mit einer Klanglandschaft, die rund um und über das Publikum fließt und es mitten in das Geschehen versetzt.

Dolby arbeitet mit jedem Kinostandort individuell zusammen, um eine perfekte Dolby Cinema Umgebung zu schaffen. Die Technik wird mit luxuriöser und komfortabler Innenausstattung gepaart, die sich in München auf die insgesamt 312 Sitzplätze, davon 2 Plätze für Rollstuhlfahrer sowie 15 Liegesessel in der ersten Reihe, im Dolby Cinema im Mathäser erstreckt.

Das neue Dolby Cinema im Mathäser ist weltweit das einzige seiner Art mit einer exklusiven Lounge zum Verweilen vor und nach dem Film.

»Wir wissen, dass die Eröffnung des ersten Dolby Cinemas in Deutschland an diesem Standort mit Kinopolis mit Spannung erwartet wurde, und freuen uns, den Filmfans in München ab sofort ein unvergleichliches Kinoerlebnis bieten zu können«, sagte Doug Darrow, Senior Vice President der Cinema Business Group, Dolby. »Diese Eröffnung ist ein weiterer Schritt zur Expansion des Dolby Cinemas in Europa und bietet unseren Gästen mehr Standorte und die Möglichkeit, den besten Klang, das beste Bild und die beste Umgebung für jedes Filmgenre zu genießen.«

Dr. Gregory Theile von Kinopolis fügte hinzu: »Wir freuen uns sehr, dass wir deutschlandweit mit dem Mathäser Filmpalast der erste Standort sind, mit dem Dolby Cinema kooperiert. Das innovative Design, der beeindruckende Klang und das absolut atemberaubende Bild heben das Filmerlebnis auf ein ganz neues Niveau. Wir sind stets bestrebt, unseren Gästen das beste und innovativste Kinoerlebnis zu bieten, und haben uns deshalb für das Dolby Cinema Konzept für unser Flaggschiff in München entschieden.«