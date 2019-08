News: Kurz und knackig – KW 34/2019

Die Babelsberger Filmuni ist gleich zweifach bei den Nominierungen der Studenten-Oscars vertreten. Veronica Solomon tritt mit »Love Me, Fear Me« gegen Studierende aus Frankreich und der Tschechischen Republik an. Die Schweizerin Nicole Aebersolm konkurriert mit »Rumors« mit zwei US-Filmen in der Sektion Alternative/Experimental. Mit »Oro Blanco« sind Gisela Carbajal Rodriguez (HFF München) und Kommilitonen aus Mexiko und Polen als beste internationale Dokus nominiert. Die Verleihung findet am 17. Oktober in LA statt.