News: Kurz und knackig – KW 37/2024

Eva Schiller, Leiterin des ZDF-Landesstudios BaWü, wechselt am 1. 11. an die Spitze des Landesstudios Bayern. Nicola Albrecht, Leiterin des Landesstudios Brandenburg, leitet ab dem 1.1.2025 die Korrespondentenstelle New York. In Potsdam folgt ihr Kai Niklasch, derzeit Studioleiter in Bremen.