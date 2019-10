News: Kurz und knackig – KW 40/2019

Erstmalig gibt es eine Lola auch für »Beste visuelle Effekte und Animation«. Anmeldungen für den Deutschen Filmpreis 2020 sind bis zum 17. Oktober möglich. Vorauswahlen werden am 16. Dezember (Dokfilm) bzw. am 7. Januar 2020 veröffentlicht, die Nominierungen am 11. März. Die Preisgala findet am 24. April in Berlin statt.