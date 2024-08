News: Kurz und knackig – KW 35/2024

Mit 41,1% Marktanteil (+5% zu Juni) war Streaming im Juli laut Nielsen zum 2. Mal in Folge Spitzenreiter beim TV-Konsum in den USA. Dank Olympia, obwohl nur 3 Tage im Juli, stieg die TV-Nutzung um 2,3% zum Vormonat und 3,5% zum Juli 2023. Auch die TV-Nutzung lag mit 20,3% und 5% darüber. Olympia trug die fünf wichtigsten TV-Sendungen des Monats bei; am 28.7. erreichte NBC mit 19 Mio. Zuschauern die beste Quote.