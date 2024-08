News: Kurz und knackig – KW 33/2024

In 29 Ländern Europas wird DAB/DAB+ angeboten. Die Vielfalt der Programme habe in den Versorgungsgebieten zugenommen, so das Digitalradiobüro. Testprojekte laufen u.a. in Bulgarien, Moldau, der Slowakei und der Türkei. Nach Norwegen plant die Schweiz Ende 2024 den Beginn des Ausstiegs aus UKW.