News: Kurz und knackig – KW 8/2023

Die Deutschen Filmakademie wählte sechs Mitglieder neu in den Vorstand: Andrew Bird (Schnitt) und Kathrin Lemme (Dokumentarfilm) wurden neu in den ordentlichen Vorstand gewählt sowie Aelrun Goette (Regie), Stephan Krumbiegel (Schnitt), Enrique Sánchez-Lansch (Dokumentarfilm) und Johannes Naber (Regie) in den stellvertretenden Vorstand.