MMC: Neues Color Grading-Kino eingeweiht

Im Rahmen des Film Festival Cologne 2019 haben die MMC Studios Köln und der Postproduktions-Dienstleister »WeFadeToGrey« eines der größten Color Grading-Kinos Europas eingeweiht.

Gemeinsam mit über 150 Gästen wurde die offizielle Eröffnung am vergangenen Freitag in den Kölner MMC Studios gefeiert. In »The Suite« erhalten Filme vor dem Kinostart durch eine detaillierte Farbkorrektur den letzten Schliff – im Color Grading. Das Angebot nutzten bereits sowohl nationale als auch internationale Produzenten, zum Beispiel von »Die Agentin«, »Benjamin Blümchen«, »Dem Horizont so nah« oder »Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo!«.

Das Studio auf dem MMC Gelände bietet modernste High-End-Technik: »The Suite« wurde als Kino konzipiert, das über eine 40 Quadratmeter große Leinwand, 4K-Projektionstechnik, Dolby-Atmos-Sound und einen separaten Lounge-Bereich verfügt. Für die digitale Farbkorrektur stehen die neusten Versionen der Grading-Systeme Baselight und Resolve zur Verfügung.