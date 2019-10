Flying Eye bei Change Management Konferenz

Ende Oktober findet die Europäische Change Management Konferenz der ACMP mit Fokus auf Broadcast und Digitalisierung statt. Flying Eye ist mit dem Vortrag »A Journey of Change into a Cross-Media World« vertreten.

Bei der Europakonferenz der internationalen Association of Change Management Professionals (ACMP) beleuchten Experten aus Industrie, Wissenschaft und Beratung Themen, die in den Bereichen Digitalisierung und Change eine maßgebliche Rolle spielen – etwa disruptive Technologien, agile Firmenstrukturen oder Künstliche Intelligenz.

Mehrere Präsentationen greifen insbesondere auch die Disruption durch moderne Broadcasttechnologie auf, in der Change Management gerade zunehmend gefordert wird. Im Fokus steht dabei meist die Frage, wie Firmen die gewünschten Transformationen gemeinsam mit ihren Mitarbeitern möglichst reibungslos umsetzen können.

»A Journey of Change into a Cross-Media World« – so lautet der Titel des Fachvortrags, den Natascha Vostrovsky und Thomas Holzmann von Flying Eye am 29. Oktober um 10 Uhr im Rahmen der Konferenz präsentieren werden.

Der Vortrag greift unter anderem Themen wie »Technologien für die Digitalisierung im Broadcast-Sektor«, »Künstliche Intelligenz« und »Organisatorische Herausforderungen des Change Managements« auf.

Weitere Referenten kommen von Axel Springer SE, Beiersdorf, Cisco, Deutsche Telekom, Imagine Communications, Lawo, Lufthansa oder VMware. Die zweitägige ACMP-Konferenz startet am 28. Oktober in Frankfurt am Main.

Hier geht es zur Anmeldung und zur Agenda.