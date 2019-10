News: Kurz und knackig – KW 42/2019

Mit 1.230 TV-Kanälen und 201 Pay-Abrufdiensten hat England das umfangreichste TV-Angebot der EU28 plus. Die EU-Datenbank Mavise zählte 2018 insgesamt 5.880 TV-Programme, darunter 4.470 mit Sitz in Europa, davon nur 8% öffentlich-rechtliche. 28% senden in HD. Von 968 Abrufdiensten sitzen 853 in den EU28-Staaten, nur 3% gehören ÖR-Anstalten ganz oder teilweise. Eine Zusammenfassung und ein Flipbook stehen zur Verfügung.