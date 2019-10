Deutsche Welle: IP-Contribution-Lösung von Rohde & Schwarz

Die Deutsche Welle nutzt R&S RelayCaster von Rohde & Schwarz für die weltweite Verbreitung der Inhalte des deutschen Auslandssenders. R&S RelayCaster sorgt für die Einspeisung und Verteilung von Live-Inhalten über ungemanagte IP-Netze.

Zur Sicherung der zentralen Distribution der Inhalte aus Bonn und Berlin vertraut die Deutsche Welle (DW) bereits seit Jahren auf die IP-Contribution-Lösung R&S RelayCaster. Damit werden beispielsweise Partner in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Mauritius, Seychellen, Mexiko und Malaysia über das Internet mit Live-Inhalten versorgt. Als neueste Verbindung wird das Signal der DW seit einigen Monaten von Bonn nach Kalifornien (USA) mittels R&S RelayCaster zu einem Satellitenanbieter geliefert. Dort wird es in den Satelliten-Feed eingespeist und an Millionen von Endkunden über Satellit verteilt. Eine voll-redundante Installation mit zwei parallel laufenden Signalstreams über verschiedene Internet-Anbieter sichert das System zusätzlich ab.

Die lineare Programmdistribution der DW erfolgt über Live-Web-Streaming, Satelliten, lokale Rebroadcaster und Cable-Headends. Für die Signalzuspielung zu den Headends werden angemietete Leitungen und Satellitenstrecken eingesetzt. Zunehmend setzt die DW nun auch auf Übertragung über das Internet, also ein unverwaltetes IP- Netzwerk, was Kostenvorteile, mehr Flexibilität in der Regionalisierung des Programmangebots und teilweise eine bessere Reichweite bieten soll. So können nun auch Regionen, in denen keine andere Übertragungstechnik zur Verfügung steht, erreicht werden.

R&S RelayCaster ist ein erprobtes, sicheres System, das zudem auch noch kostengünstig ist, betont der Hersteller. Für weltweit operierende Premium-Broadcaster stehen Qualitätssicherung und die Minimierung von Ausfällen an oberster Stelle. R&S RelayCaster reduziert Paketverluste auf ein Minimum, was eine unterbrechungsfreie Übertragung und einen konstanten Quality of Service (QoS) sichert. Der umfassende Schutz der übertragenen Datenströme vor unberechtigten Zugriffen Dritter wird durch eine auf dem Advanced Encryption Standard (AES) beruhende Verschlüsselung gewährleistet.