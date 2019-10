News: Kurz und knackig – KW 44/2019

Das in München gegründete Unternehmen blickt auf 30 Jahre hochklassige Kreationen und Softwareentwicklungen für VFX zurück. Inzwischen auch in den USA, Kanada, England und Südkorea ansässig, wurde man 2019 mit einem Emmy für »Outstanding Special Visual Effects« ausgezeichnet. Gründer Thomas Zauner scheidet Ende 2019 aus und übergab die Geschäfte am 1. Oktober an den Mitgesellschafter Stephan Trojansky.