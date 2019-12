News: Kurz und knackig – KW 49/2019

Videocontent »made for social« wird vor allem in Europa immer wichtiger – auch für die Produktionswirtschaft. Allein Facebook Watch hatte im Oktober 2018 58 Shows in Produktion. Qubi nimmt 2020 80 Titel in Entwicklung. Die tägliche mobile Videonutzung ist seit dem 3. Quartal 2017 um 40% gestiegen, so Ampere Analysis. Größter Auftraggeber ist zur Zeit die BBC.