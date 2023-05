News: Kurz und knackig – KW 18/2023

Elon Musk will sein 44 Mrd. $-Investment in Twitter refinanzieren. Nach dem »Blue«-Verbraucherabo soll man ab sofort für einzelne Artikel zahlen. Das sei eine Win-Win-Situation, so Musk: Die Medien hätten zusätzliche Einnahmen, die Leser kämen ohne Abos aus. Laut Berichten will Twitter prozentual beteiligt werden.