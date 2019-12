Wireworx und Broadcast Solutions trennen sich

Wireworx mit Sitz in Stuttgart wurde im November aus der Broadcast Solutions Gruppe ausgegliedert und wird wieder als unabhängiges Ingenieurbüro geführt.

Jürgen Kössinger, der bisher auch Geschäftsführer und Teilhaber von Broadcast Solutions war, scheidet aus Broadcast Solutions aus und führt von nun an Wireworx in geschäftsführender Funktion als eigenständiges Unternehmen. Durch diesen Schritt ist die Unabhängigkeit der beiden Unternehmen gewährleistet. So kann sich Wireworx voll auf seine Kernkompetenzen als Ingenieurbüro in der Planung und Auftragsvergabe sowie bei öffentlichen Ausschreibungen konzentrieren.

Stefan Breder, CEO der Broadcast Solution Gruppe, erläutert den Schritt: »Die Broadcast Solutions GmbH konzentriert sich weiterhin auf die internationale Ausrichtung des Kerngeschäfts als Systemintegrator im Broadcast-, Medien- und Behörden-Segment. Durch diese Änderung kann die Wireworx GmbH in Zukunft unabhängiger und freier agieren. Ich danke Jürgen Kössinger für seine Tätigkeit bei der Broadcast Solutions GmbH und die in den letzten Jahren vollzogenen Transformationsprozesse. Ich wünsche Jürgen Kössinger und dem kompletten Wireworx Team alles Gute für die Zukunft.«

Jürgen Kössinger, CEO Wireworx GmbH, fügt hinzu: »Wireworx hat sich in den letzten Jahren zu einem klassischen Ingenieurbüro entwickelt. Durch die Trennung der beiden Unternehmen kann Wireworx unabhängig und neutral agieren.«