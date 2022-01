Broadcast Solutions: Partnerschaft mit Automatisierungs-Entwickler Seervision

Seervision entwickelt Software-Lösungen für die Videoautomatisierung.

Broadcast Solutions verfolgt derzeit eine Strategie der Portfolio-Erweiterung, besonders im Bereich Vertrieb. Mit den neuen Produkten von Seervision stößt Broadcast Solutions nun in weitere Branchen vor: Neben Produkten für die Broadcast-Industrie will Broadcast Solutions verstärkt auch Komplettlösungen für Kunden außerhalb dieses Segments anbieten.

Seervision und deren Software-Suite passen aus Unternehmenssicht perfekt in das Portfolio: künftig nutzt Broadcast Solutions Nordic mit Sitz in Helsinki das umfassende Know-how des Schweizer Software-Unternehmens und im Gegenzug bedient Broadcast Solutions die Märkte in den Nordischen Ländern und im Baltikum.

Seervision hat innovative Software für die Kameraautomatisierung entwickelt, die Software steuert automatisiert PTZ-Kameras und Remote-Heads. Dabei werden Machine Learning und künstliche Intelligenz eingesetzt. Die Seervision Suite setzt dabei aber nicht nur auf die Kamerasteuerung sondern auf die Automatisierung des gesamten Workflows von Unternehmensstudios, Bühnen-Events und Bildungseinrichtungen. film-tv-video.de hatte bei der NAB2019 über den Vorläufer des Systems berichtet.

Das System kann aus Herstellersicht nahtlos in das gesamte Ökosystem einer Unternehmensumgebung oder eines Bühnenevents integriert werden, um die Arbeitsabläufe einer Live-Produktion zu automatisieren und zu vereinfachen. Dabei nennt das Unternehmen Panasonic, Ross, Crestron, Canon und Skaarhoj als Hardware-Partner. Letztlich sollen so autonome Komplettlösungen für die ProAV-Industrie entstehen.



Kilian Massiah, Partnership Manager von Seervision, kommentiert die Partnerschaft: »Da wir unser Partnernetzwerk in Europa weiter ausbauen wollen, bietet die Zusammenarbeit mit einem Systemintegrator, der in der europäischen Broadcast-Industrie ein so hohes Ansehen genießt, ein großes Potenzial für weiteres Wachstum. Wir sind von dem Potenzial der Seervision Suite überzeugt, die den Kunden in der Broadcast-Industrie einen echten Mehrwert bietet. Es ist immer unser Ziel, Partner zu finden, die dasselbe Vertrauen teilen, und das haben wir mit Broadcast Solutions erreicht.«



Antti Laurila, Managing Director bei Broadcast Solutions Nordic, fügt hinzu: »Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Seervision. Mit ihr können wir unseren Kunden automatisierte Videoproduktionslösungen anbieten. Als Unternehmen, das seit langem in der Branche tätig ist, sind wir immer auf der Suche nach innovativen Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden. Das ist bei Seervision der Fall, und wir freuen uns darauf, die Seervision Suite als Teil unseres umfangreichen Portfolios anzubieten.«