20 Jahre Broadcast Solutions

Vor 20 Jahren startete die Broadcast Solutions GmbH mit zwei Angestellten ihre operative Tätigkeit. Heute hat sich daraus ein Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern an zwölf Standorten in neun Ländern entwickelt.

Eines ist in all diesen Jahren gleich geblieben: Der Name ist Programm — Broadcast Solutions findet, konzipiert, plant und installiert als Systemintegrator Lösungen für die Produktion von Broadcast-Inhalten. Um diesen Firmenzweck herum sind eigene Divisionen entstanden: Broadcast Solutions kombiniert nicht nur Produkte diverser Hersteller zu einem größeren Ganzen, sondern hat auch eigene Produkte entwickelt, vertreibt die Produkte und Lösungen etlicher Hersteller, bietet den Kunden auch Dienstleistungen, Service und Beratung an.

Stefan Breder, CEO von Broadcast Solutions: »Wir möchten uns bei allen bedanken, die den Weg bis heute mit uns gegangen sind. Wir haben Mitarbeiter, die schon seit vielen Jahren bei uns an Bord geblieben sind, immer wieder sind neue hinzugekommen. Wir freuen uns über ein Team, auf das wir zählen können.«

»Aber natürlich wären wir als Unternehmen ohne Kunden und Partner gar nichts. Viele davon sind Stammkunden und langjährige Partner, die uns über Jahre die Treue gehalten haben — ihnen gilt natürlich unser besonderer Dank«, führt Breder aus.

Als Motto oder Leitbild nennt der Firmengründer Stefan Breder: »Eine Unternehmung ist nur dann ein Unternehmen, wenn es etwas unternimmt.« Das galt schon bei der Firmengründung, aber auch bei Wachstumsinvestitionen. »Ob Finanzierung oder neue Geschäftsfelder, wir hatten meistens das Gespür für die richtige Entscheidung — aber auch den Mut dazu.«

Heute besteht die Geschäftsleitung aus dem CEO Stefan Breder, dem CTO Rainer Kampe und dem COO Wladislaw Grabowski.







Unternehmensentwicklung

Broadcast Solutions zielte von Anfang an auf den internationalen Markt. Bereits im Jahr 2004, dem zweiten Jahr des Bestehens, gründete Broadcast Solutions sein erstes internationales Office in Moskau und arbeitete auf vielen Levels mit weltweiten Partnern zusammen.

Neben dem deutschen und europäischen Markt, waren auch viele GUS-Länder von Beginn an wichtige Standbeine des Unternehmens. Aktuell betreut Broadcast Solutions als Systemintegrator überwiegend Kunden in Europa, Middle East, Afrika und Asien.

In der ersten Dekade des Firmenbestehens war das Unternehmen überwiegend im Ü-Wagen-Bereich aktiv. Mit großen und kleinen Fahrzeugen, jeweils mit modernster, innovativer Technik, eroberte und perfektionierte Broadcast Solutions diesen Markt.

Aktuell umfasst dieses Segment aber nur noch rund 40% des Gesamtumsatzes. Der Bereich Festinstallation, etwa in Sendezentren, TV-Studios, Radiostudios, Remote- und Playout-Centers wächst bei Broadcast Solutions weiterhin an.

Rainer Kampe sagt dazu: »Den typischen Ü-Wagen, so wie wir ihn kennen, wird es weiterhin geben. Aber die Anforderungen an Übertragungswagen werden sich verändern, etwa durch zentralisierte Produktionen und Remote-Produktion — und die Anzahl großer, voll ausgestatteter, autarker Ü-Wagen wird — weltweit betrachtet — zurückgehen. Aber wir können uns mit unserer Streamline-Baureihe von Ü-Wagen in diesem veränderten Markt sehr gut behaupten.«

»Wir werden selbstverständlich unsere Angebote als Systemintegrator weiterentwickeln und uns den Trends entsprechend anpassen — und dabei gestalten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten die Entwicklung mit innovativen Lösungen mit«, fasst Stefan Breder zusammen.

Auswahl von Bildern aktueller Ü-Wagen, die Broadcast Solutions gebaut hat.

»Bei Studio-Installationen sehen wir ein sehr großes Wachstumspotenzial. Speziell im Bereich Centralised/Cloud-Production kann Broadcast Solutions schon mehrere perfekte Referenzen vorzeigen. Diesen Bereich werden wir weiter forcieren«, erläutert Rainer Kampe.

Auch bei Video Referee Systemen ist Broadcast Solutions sehr aktiv ist. Hier hat das Unternehmen schon unterschiedliche Systeme entwickelt und an verschiedene Events und Verbände in diversen Sportarten geliefert.

»Ob in mobilen oder festen Installationen: Hier sehen wir auch in Zukunft noch einige Projekte kommen, die einschlägigen Referenzen sind bei uns vorhanden«, blickt Stefan Breder in die Zukunft.

In Middle East gibt es einen weiteren, regionalen Schwerpunkt für das Unternehmen: Hier hat Broadcast Solutions schon mehrere Archiv-Projekte für namhafte Kunden realisiert und es gibt hier weiteren, wachsenden Bedarf — und Broadcast Solutions wird darauf zunehmend angesprochen.

