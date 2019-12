CGI schließt Akquisition von Scisys ab

CGI hat hierbei das gesamte ausgegebene und auszugebende Aktienkapital von Scisys durch seine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft CGI Group Holdings Europe Limited übernommen.

Durch den Zusammenschluss mit Scisys werden mehr als 670 Fachleute vorwiegend in Großbritannien und Deutschland Teil von CGI – und somit auch das Scisys-Team von Michael Schüller.

»Ich möchte die Scisys-Mitarbeiter bei CGI sehr herzlich begrüßen«, sagt George D. Schindler, CGI President and Chief Executive Officer. »Gemeinsam erweitern wir unsere Expertise und das IP-Portfolio in den Bereichen Raumfahrt, Medien und im öffentlichen Sektor.«

»Wir freuen uns sehr, dass das Scisys-Team zu uns stoßen wird«, ergänzt Tara McGeehan, CGI President of UK Operations. »Die Fusion vereint zwei großartige Unternehmen, die das hohe Engagement für ihre Mitarbeiter, Kunden und Partner teilen.«

»Unsere Kunden werden von den zusätzlichen Scisys-Beratern und IP-Lösungen profitieren, da sie unsere lokale Präsenz und globale Reichweite sinnvoll erweitern. Unsere Investitionen in die europäische Raumfahrtindustrie werden durch den Zusammenschluss relevanter als je zuvor«, fügt Torsten Strass, CGI President of Central and Eastern Europe Operations, hinzu.