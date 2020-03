Kopf an Kopf ins Lola-Rennen: Die Nominierungen 2020

»Berlin Alexanderplatz« und »Systemsprenger« liefern sich mit elf bzw. zehn Nominierungen ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Heute wurden im Berliner Delphi-Filmpalast die Nominierungen in den 17 Kategorien für den Deutschen Filmpreis 2020 bekannt gegeben. Mit der Kategorie »Beste visuelle Effekte und Animation« wird den Kreativen dieser Gewerke erstmals Referenz erwiesen.

Das Kulturstaatsministerium stellt insgesamt 3 Mio. € für die Nominierten und die Preisträger bereit. Die Auszeichnungen in den drei Film-Kategorien gehen an die Produzenten. Eine nicht dotierte Lebenswerk-Lola geht an Edgar Reitz. Ebenfalls ausgezeichnet wird der besucherstärkste Film des vergangenen Kinojahres. Hier die Liste der nominierten Filme und Filmemacher:

Bester Spielfilm



Berlin Alexanderplatz – Leif Alexis, Jochen Laube, Fabian Maubach.

– Leif Alexis, Jochen Laube, Fabian Maubach. Es gilt das gesprochene Wort – Ingo Fliess.

– Ingo Fliess. Lara – Marcos Kantis, Martin Lehwald, Michal Pokorny.

– Marcos Kantis, Martin Lehwald, Michal Pokorny. Lindenberg! Mach dein Ding – Michael Lehmann, Günther Russ, Johannes Pollmann.

– Michael Lehmann, Günther Russ, Johannes Pollmann. Systemsprenger – Peter Hartwig, Jonas Weydemann, Jakob D. Weydemann.

– Peter Hartwig, Jonas Weydemann, Jakob D. Weydemann. Undine – Florian Koerner von Gustorf, Michael Weber, Margaret Menegoz.

Bester Dokumentarfilm



Born in Evin – Alex Tondowski, Ira Tondowski.

– Alex Tondowski, Ira Tondowski. Heimat ist ein Raum aus Zeit – Heino Deckert

– Heino Deckert Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien – Frieder Schlaich, Irene von Alberti.

Bester Kinderfilm



Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl – Jochen Laube, Fabian Maubach, Clementine Hegewisch.

– Jochen Laube, Fabian Maubach, Clementine Hegewisch. Fritzi – eine Wenderwundergeschichte – Heino Ralf Kukula, Richard Lutterbeck.

Beste Regie



Berlin Alexanderplatz – Burhan Qurbani.

– Burhan Qurbani. Es gilt das gesprochene Wort – Ilker Catak.

– Ilker Catak. Systemsprenger – Nora Fingscheidt.

Bestes Drehbuch



Berlin Alexanderplatz – Martin Behnke, Burhan Qurbani.

– Martin Behnke, Burhan Qurbani. Es gilt das gesprochene Wort -Nils Mohl, Ilker Catak.

-Nils Mohl, Ilker Catak. Systemsprenger – Nora Fingscheidt.

Beste weibliche Hauptrolle



Es gilt das gesprochene Wort – Anne Ratte-Polle.

– Anne Ratte-Polle. Gypsy Queen – Alina Serban.

– Alina Serban. Systemsprenger – Helena Zengel.

Beste männliche Hauptrolle



Berlin Alexanderplatz – Welket Bungué.

– Welket Bungué. Lindenberg! Mach dein Ding – Jan Bülow.

– Jan Bülow. Systemsprenger – Albrecht Schuch.

Beste weibliche Nebenrolle



Berlin Alexanderplatz – Jella Haase.

– Jella Haase. Systemsprenger – Gabriela Maria Schmeide.

– Gabriela Maria Schmeide. Systemsprenger – Lisa Hagmeister.

Beste männliche Nebenrolle



Berlin Alexanderplatz – Albrecht Schuch.

– Albrecht Schuch. Es gilt das gesprochene Wort – Godehard Giese.

– Godehard Giese. Ich war noch niemals in New York – Pasquale Aleardi.

Beste Kamera / Bildgestaltung



Berlin Alexanderplatz – Yoshi Heimrath.

– Yoshi Heimrath. Deutschstunde – Frank Lamm.

– Frank Lamm. O Beautiful Night – Jieun Yi.

Bester Schnitt



Mein Ende. Dein Anfang – Andreas Menn.

– Andreas Menn. Pelikanblut – Heike Gnida.

– Heike Gnida. Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien – Bettina Böhler.

– Bettina Böhler. Systemsprenger – Stephan Bechinger, Julia Kovalenko.

Beste Tongestaltung



Berlin Alexanderplatz – Simone Galawazi, Michel Schöpping.

– Simone Galawazi, Michel Schöpping. Systemsprenger – Corinna Zink, Jonathan Schorr, Dominik Leube, Oscar Stieblitz, Gregor Bonse.

– Corinna Zink, Jonathan Schorr, Dominik Leube, Oscar Stieblitz, Gregor Bonse. Undine – Andreas Mücke-Niesytka, Martin Steyer, Dominik Schleier, Benjamin Hörbe, Bettina Böhler.

Beste Musik



Berlin Alexanderplatz – Dascha Dauenhauer.

– Dascha Dauenhauer. Deutschstunde – Lorenz Dangel.

– Lorenz Dangel. Systemsprenger – John Gürtler.

Bestes Szenenbild



Berlin Alexanderplatz – Silke Buhr.

– Silke Buhr. Freies Land – Tim Tamke.

– Tim Tamke. Ich war noch niemals in New York – Matthias Müsse.

– Matthias Müsse. Narziss und Goldmund – Sebastian Sokoup.

Bestes Kostümbild



Freies Land – Ingken Benesch.

– Ingken Benesch. Ich war noch niemals in New York – Thomas Oláh, Nora Bates.

– Thomas Oláh, Nora Bates. Lindenberg! Mach dein Ding – Sabine Böbbis.

Bestes Maskenbild



Ich war noch niemals in New York – Gerhard Zeiss.

– Gerhard Zeiss. Lindenberg! Mach dein Ding – Astrid Weber, Hannah Fischleder.

– Astrid Weber, Hannah Fischleder. Narziss und Goldmund – Helene Lang.

Beste Visuelle Effekte und Animation

Berlin Alexanderplatz – Frank Kaminski.

– Frank Kaminski. Ich war noch niemals in New York – Sven Martin.

– Sven Martin. Die Känguru-Chroniken – Jan Stoltz.

Besucherstärkster Film



Das perfekte Geheimnis – Regie Bora Dagtekin, Produktion Lena Schömann.

Lebenswerk-Lola für Edgar Reitz

Eine Auszeichnung steht bereits fest: Mit dem diesjährigen Ehrenpreis wird Edgar Reitz gewürdigt. Der heute 88-jährige Regisseur war einer der Wegbereiter des Oberhausener Manifests und des Neuen Deutschen Films. Für »Mahlzeiten« wurde er 1967 mit dem Venedig-Preis für das beste Debut ausgezeichnet. Es folgten zahlreiche Spiel-, Dokumentar- und Experimentalfilme. Intensiv beschäftigte er sich mit seiner Heimat, dem Hunsrück. Nach einer Dokumentation entstand die 31 Spielfilme mit einer gesamtlänger von 54 Stunden umfassende »Heimat«-Serie. Dort setzte er dem Hunsrück, den »kleinen Leuten« in der deutschen Provinz und ihrem Erleben der Geschichte ein beeindruckendes Denkmal. Edgar Reitz gibt im Gespräch mit Christian Schwochow für den CloseUp-Podcast der Deutschen Filmakademie einen Einblick in sein Schaffen.

Die Nominierungen wurden von drei Vorauswahlkommissionen festgelegt. Jetzt können die Mitglieder der Deutschen Filmakademie ihre Favoriten wählen. Wer eine der 17 Lolas gewinnt, wird am 24. April auf einer Gala in Berlin bekannt gegeben. DasErste sendet die Veranstaltung am gleichen Abend um 22.15 Uhr. Veranstalter des Deutschen Filmpreises sind die Deutsche Filmakademie und das Kulturstaatsministerium.