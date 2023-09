MRMC: Neuer Robotik-Pan/Tilt-Kopf

Der neue, kleine Schwenk-Neige-Kopf SR-1 von MRMC soll Roboterisierung und Automatisierung mit kompakten Kameras vereinfachen.

MRMC, ein Unternehmen der Nikon-Gruppe, führt den neuen, kompakten, roboterisierten Schwenk-Neige-Kopf SR-1 ein. Das System ist als fernsteuerbares Produktionswerkzeug konzipiert, das Kameras bis zu einem Betriebsgewicht von 4 kg tragen kann.

Der kompakte und leichte SR-1 ist laut Hersteller einfach zu transportieren, einzurichten, zu montieren und zu steuern. Er ist kompatibel für kompaktere Kameras, wie etwa die Nikon-Kameras Z9, D5 und D6 — aber er unterstützt natürlich auch andere Kameras, solange sie unter der Nutzlast von bis zu 4 kg bleibt. Der Kopf hat eine Achsengeschwindigkeit von 30 Grad pro Sekunde und einen Schwenkbereich von etwa 120 Grad.

Der SR-1 verfügt über eine vollständige IP-Steuerung, kann etwa über die MRMC-Software MHC oder über Systeme von Drittanbietern gesteuert werden und ist auch mit der automatischen Tracking-Software Polymotion Chat von MRMC kompatibel.

»Der SR-1 ist ein leistungsstarkes neues Werkzeug für professionelle Fotografen und Videofilmer«, so Paddy Taylor, Leiter der Abteilung Broadcast Solutions bei MRMC.

»Er eignet sich perfekt für den Einsatz in Situationen, in denen die Anwesenheit eines menschlichen Bedieners schwierig oder riskant wäre, wie etwa in gefährlichen Umgebungen oder in großen Höhen. Der SR-1 ist auch eine hervorragende Option für dynamische Aufnahmen, die manuell nur schwer zu realisieren wären.«