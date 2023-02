Gravity: 12-Stunden-Rennen in Australien

Das »Bathurst 12 Hour« ist ein Auto-Langstreckenrennen, das mit großem Aufwand übertragen wird.

Rund 200 km westlich von Sydney entfernt liegt der Ort Bathurst, wo es eine Autorennstrecke gibt. Dort findet unter anderem ein 12-Stunden-Rennen statt, das »Liqui Moly Bathurst 12 Hour«.

In diesem Jahr wird das Event vom 3. bis 5. Februar durchgeführt, mit allerhand Rahmenprogramm aus Qualifying, Training und anderen, kürzeren Rennen, bis dann am Sonntag das eigentliche 12-Stunden-Rennen stattfindet.

Das Langstreckenrennen wird Gravity Media Australia live übertragen hat sich hierfür mit Supercars Media zusammengetan, um im Jahr 2023 die bisher größte TV-Produktion dieses Rennens zu realisieren.

»Liqui Moly Bathurst 12 Hour« im Jahr 2023

18 Teams aus sechs Ländern, die acht Weltklasse-Marken wie Audi, Mercedes-AMG, Porsche, Lamborghini und BMW repräsentieren, werden das international anerkannte australische Langstreckenrennen am legendären Mount Panorama in Angriff nehmen.

Zu den bereits bestätigten Fahrern gehören MotoGP-Weltmeister Valentino Rossi, Bathurst-Legende Craig Lowndes, der amtierende Supercars-Champion Shane van Gisbergen, der amtierende DTM-Champion Sheldon van der Linde, der zweimalige Bathurst-Champion Chaz Mostert, Porsche-Werkspilot Matt Campbell und eine Reihe führender Fahrer aus dem In- und Ausland.

Mit 52 Fernsehkameras auf der Strecke, in den Fahrzeugen, in den Boxen, aber auch eingebettet in Randsteine und Mauern wird Gravity Media Australia das Rennen ins Bild setzen. Zum Einsatz kommen klassische TV-Kameras, aber auch Kameras aus dem Bereich der Spezial- und In-Car-Kameratechnologien von Gravity Media.

Die Kameras werden über insgesamt 16 km Übertragungskabel an die AÜ-Einrichtungen angebunden. Rund 100 Produktionsmitarbeiter von Gravity Media Australia und Supercars Media werden während des Rennwochenendes aktiv sein und Übertragungen auf Fox Sports, Kayo, dem Seven Network und 7plus realisieren.

Darüber hinaus wird die Berichterstattung über das diesjährige Rennen auf Sky Sports NZ und weltweit auf Youtube über die »GT World«-Plattform von SRO und andere internationale Streaming-Partner übertragen. Radio Show Ltd, die Heimat von Radio Le Mans, wird ebenfalls die internationalen Video- und Audioübertragungen zeigen.

Langjährige Zusammenarbeit

2023 ist das achte Jahr der Zusammenarbeit zwischen Gravity Media und Supercars Media, um die weltweite und australische Fernsehberichterstattung der »Liqui Moly Bathurst 12 Hour« zu produzieren.

Gravity Media Australia unterhält außerdem auch eine langjährige Partnerschaft mit Supercars Media bei der TV-Produktion des »Repco Bathurst 1000« und jedem Rennen der »Repco Supercars Championship«.

David Tunnicliffe, Supercars Head of Broadcast, sagt: »Das ‚Liqui Moly Bathurst 12 Hour‘ ist eine der wichtigsten Motorsportveranstaltungen der Welt, und wir sind begeistert, mit Gravity Media zusammenzuarbeiten, um die bisher größte Fernsehproduktion des Rennens zu realisieren. Mit mehr als 50 Fernsehkameras (…) werden wir jeden Moment des Geschehens für die Fans auf der ganzen Welt einfangen.«

Ben Madgwick, Director Media Services and Facilities bei Gravity Media: »Wir freuen uns darauf, in Zusammenarbeit mit Supercars Media eine Schlüsselrolle bei der Übertragung der Bathurst 12 Hour an ein weltweites Publikum zu spielen. Es ist ein großartiges Ereignis, das immer weiter wächst, und wir freuen uns, erneut die international anerkannten spezialisierten Übertragungsdienste und Kameratechnologien von Gravity Media bereitzustellen. Wir freuen uns auch, auf unsere gute Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern von Supercars Media aufbauen zu können.«