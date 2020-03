In Zeiten der Corona-Krise

Die Corona-Krise ist eine Bewährungsprobe für alle. Ein paar Worte von film-tv-video.de darüber in eigener Sache.

Eine Situation, wie wir sie aktuell durchleben, ist für uns alle neu — und viele Aspekte davon sind auch sehr beunruhigend. Weltweit über 222.000 Covid-19-Infizierte (Stand 19.3, 14.00 Uhr, Quelle Johns Hopkins University), davon über 35.000 in Italien und 13.000 in Deutschland, sprechen eine eigene, klare Sprache. Das erfordert Maßnahmen, die wir uns bis dato nicht vorstellen konnten.

Gerade in den sozialen Medien explodieren Meinungen, Auffassungen und Theorien zu diesem Thema — teilweise leider auch absolut krude und irrwitzige Beiträge.

Aber Sie kennen uns: film-tv-video.de wird ganz sicher nicht beginnen, persönlich gefärbte Analysen und Einschätzungen zur Corona-Krise zu äußern. Was wir wollen, das sind relevante Infos für Medienschaffende — auch in dieser Krise.

Unsere News-Meldung zu »Corona in der Medienbranche« greift einige der wirtschaftlichen Aspekte auf, die die Corona-Krise für die Branche und den Einzelnen hat: stornierte Aufträge, ausgefallene Jobs und existenzielle Notlagen, die drohen oder schon eingetreten sind.

Branchenmeldungen, die sich auf die Corona-Krise beziehen, werden wir künftig in einer Sammelmeldung bündeln, die eine schnelle Übersicht dieser News bietet, aber auch wertvolle Links liefern soll.

Darüber hinaus werden wir versuchen, in den kommenden Wochen unseren Job zu machen und jene Themen abzubilden, die Sie von film-tv-video.de kennen und erwarten. Wir halten uns als Unternehmen an die Verhaltensregeln, die sich die allermeisten Medienbetriebe in dieser Zeit auferlegen — und wir setzen alles daran, uns persönlich verantwortungsvoll, nach bestem Wissen und Gewissen zu verhalten. Dazu gehört mehr, als sich häufiger als sonst die Hände zu waschen …

Bleiben Sie gesund!

Christine Gebhard, Gerd Voigt-Müller