News: Kurz und knackig – KW 16/2020

Die aktuelle Mavise-Studie der EU meldet 11.418 TV-Sender – darunter 4.757 Lokalstationen – in 41 Ländern Europas plus Marokko. 4.657 Sender haben ihren Sitz in den EU28. Jeder fünfte Sender in den 42 erfaßten Staaten wurde u.a. digital-terrestrisch verbreitet.