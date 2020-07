Media Online wird »Broadcast Solutions Produkte und Service«

Seit dem 1. Juli 2020 firmiert die in Frankfurt (Main) ansässige Media Online GmbH als Broadcast Solutions Produkte und Service GmbH.

Nach der Übernahme von Media Online GmbH durch Broadcast Solutions in 2017 (Meldung) und die Integration der Geschäftstätigkeit von Hyperion (Meldung) erfolgte nun mit der Umfirmierung zur »Broadcast Solutions Produkte und Service« ein weiterer Schritt, die Kompetenzen im Hause weiter zu bündeln und auszubauen.

Seit mehr als 25 Jahren bietet Media Online Lösungen für die Workflows und die Projekte der Kunden aus dem Medienbereich. Die ausgeprägten Stärken im Bereich Service werden mit der Eingliederung in die Broadcast Solutions Gruppe mit den Kompetenzen eines der größten Systemintegratoren Europas noch stärker kombiniert. Für die Kunden bleibt in Hinblick auf Ansprechpartner, Kundenzentrierung und Firmensitz alles gleich, das Unternehmen betreut die Kunden im DACH-Bereich weiterhin aus den Büros in Frankfurt (Main) und Stuttgart.





Wie auch schon in der Vergangenheit bietet das Unternehmen kompetente Beratung, Verkauf und Service von Software und Equipment für Medienschaffende aus Broadcast, Film-, Fernseh- und Videoproduktionen, Sendeanstalten, Industrie- und Werbefilmproduktionen, Film-, Video-, Multimedia- und AV-Abteilungen, Hochschulen, Fachhochschulen oder Universitäten.

Durch die neue Struktur und das ausgewählte Produkt-Portfolio können komplette Medienworkflows abgebildet und die nötigen Tools bereitgestellt, konfiguriert und implementiert werden. Dabei ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner der Kunden – während der Planungsphase, der Systemimplementierung und im täglichen Betrieb mit einer starken Service-Abteilung.

Stefan Breder, CEO der Broadcast Solutions Gruppe zur Umfirmierung: »Mit der Umfirmierung und der damit noch stärkeren Eingliederung des Unternehmens formen wir ein einzigartiges Team bestehend aus erfahrenen Support-Mitarbeitern, Technikern und Sales Managern zu einer Einheit für die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel der Broadcast Solutions Produkte und Service GmbH ist die Fokussierung auf den Produktvertrieb, inkl. Systemansatz, und einen starken Service für unsere Kunden – spartenübergreifend von Live-Produktion bis Post-Produktion.«

Die Broadcast Solutions Produkte und Service GmbH ist auch weiterhin einer der deutschen Avid-Partner. Darüber hinaus vertreibt, installiert, betreut, schult und unterstützt das Unternehmen die Systeme und Applikationen namhafter Unternehmen, darunter etwa Apantac, Barnfind, Phabrix, LaON Technology, Konvision, Broadcast Cables, Dream Chip, Simplylive, Mog Technologies, Q5X, Aspera, Boris FX, Waves, iZotope, Zero Density, Mobile Viewpoint oder Nxtedition.