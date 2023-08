BCE: Media-as-a-Service bei der IBC2023

BCE stellt bei der kommenden IBC Media-as-a-Service vor, als Ergänzung zu seinem bestehenden Portfolio.

Media-as-a-Service wird laut BCE die Art und Weise revolutionieren, wie die Kunden auf das Portfolio von BCE zugreifen: Ein innovatives Konzept, mit dem BCE sich noch runder als One-Stop-Shop für alle Medialösungen, Produkte und Dienstleistungen präsentieren werde.

Media-as-a-Service ermöglicht es den Kunden, ihre eigenen maßgeschneiderten Lösungen selbst zusammenzustellen, damit sie genau ihren Projektanforderungen entsprechen. Mit diesem neuen Ansatz zielt BCE darauf ab, seinen Kunden eine beispiellose Flexibilität und Effizienz anzubieten.

Während der IBC wird BCE seine Remote-Produktions- und Gamification-Blöcke präsentieren, die zwei hochmoderne Lösungen umfassen: »Holovox« und »Fan Engagement«.

Holovox ist eine Remote-Synchronisationslösung, mit der Live-Shows von überall per Internet-Verbindung um Einzel- oder Mehrsprachensynchronisation erweitert werden können. Die cloud-basierte Plattform ermöglicht es Benutzern, Teams zu verwalten, Live-Audio- und Video-Streams zu steuern und nahtlos Live-Übersetzungen und Gebärdensprache einzufügen, so BCE.

Holovox wurde bereits erfolgreich für verschiedene Veranstaltungen eingesetzt, darunter Sportwettbewerbe wie Eishockey, Fußball, Volleyball, Schwimmen, Triathlon, Biathlon, Feldhockey, Basketball, Handball, Rugby, Badminton und Tennis. Darüber hinaus wurde es für Konferenzen eingesetzt, um Live-Übersetzungen und Gebärdensprachenunterstützung bereitzustellen.

Fan Engagement ermöglicht die Echtzeit-Gamifizierung. In Kombination mit Holovox können Sportmoderatoren Zuschauer hiermit durch interaktive Spiele innerhalb der Live-Übertragung unterhalten, was zu einem einzigartigen Fan-Erlebnis führt. Die Lösung bietet auch Möglichkeiten zur direkten Monetarisierung des Publikums über Transaktionen und Sponsoring. Das generiert innovative Werbeinventare, fördert den Wettbewerb unter den Fans um Preise und fördert eine engere Bindung an das Geschehen.

Mit diesen beiden Lösungen erweitert und vereinfacht BCE die Synchronisationsproduktion und ermöglicht Sportmoderatoren einen nahtlosen Übergang zwischen verschiedenen Veranstaltungen, während sie gleichzeitig das Zuschauerinteresse durch Live-Gamifizierung gewährleisten und das Gesamterlebnis beim Zuschauen verbessern.

Weitere Entwicklungen

Media-as-a-Service will BCE auch mit anderen Lösungen kontinuierlich weiterentwickeln, um den Marktanforderungen gerecht zu werden: Lösungen und Dienstleistungen, die den jeweiligen Bedürfnissen der Kunden entsprechen.

Im Rahmen der IBC plant BCE Live-Demonstrationen von Holovox und Fan Engagement sowie anderer Lösungen für Content-Management, Distribution und Austausch. Die Experten von BCE werden anwesend sein, um Media-as-a-Service und die bahnbrechenden Remote-Produktionslösungen vorzuführen.