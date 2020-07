KST optimiert Produktionsabläufe mit Aja-Lösungen

KST Moschkau nutzt in seinem Innovationszentrum in Düren an vielen Stellen Aja-Lösungen. Ein Überblick.

Der Systemintegrator KST Moschkau hat sich zu einem führenden Lösungsanbieter entwickelt. film-tv-video.de hatte über das Unternehmen und sein Innovationszentrum ausführlich berichtet. Im Innovationszentrum von KST Moschkau können Kunden wie auch Hersteller in drei Studios mit angebundener Regie Equipment testen und das Zusammenspiel mit anderen Produkten ausprobieren.

Automatisierung mit CamBot

Eine zentrale Rolle spielt im Innovationszentrum das robotergestützte Kamerasystem CamBot, das Standardwerkzeuge mit proprietärer Software kombiniert. Mit CamBot lassen sich Abläufe im Studio automatisieren: vom Videorouting über die Kamerasteuerung, den Ingest und das Playout bis hin zur Grafik und mehr. CamBot ist modular aufgebaut und auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten. Jedes Cambot-System enthält eine kundenspezifische Kombination von Aja Corvid und Kona Desktop-Audio- und Video-I/O-Karten, um Videoingest und -Preview für das Robotersteuerungsmodul zu ermöglichen, während Aja Kumo SDI-Router automatisiertes Video-Routing ermöglichen.

»Die Nachfrage nach einer automatisierten Steuerung von Live-Produktions-Workflows wächst, insbesondere mit dem anhaltenden Interesse der Industrie an virtuellen Sets und Augmented-Reality-Anwendungen, woher die Idee für den CamBot stammt.«

»Bei der Entwicklung des Systems bevorzugten wir aufgrund der Zuverlässigkeit und Stabilität Produkte und Lösungen von Aja«, betont Felix Moschkau, Produkt- und Projektmanager bei KST. Dabei geht die Implementierung von Aja-Geräten bei KST auch weit über CamBot hinaus.

Aja in VR und AR

So erfordern beispielsweise die Rendering-Systeme, die KST mit Zero Density entwickelt, leistungsfähige I/O-Lösungen wie Corvid- und Kona-Karten von Aja, um HD- und UHD-Virtual Studio- oder Augmented-Reality-Anwendungen zu ermöglichen. Felix Moschkau erläutert: »Wir setzen bei unseren Projekten und Systemen auf Aja-Systeme, weil sie eine beständig gute Leistung liefern. Etliche Tools und Lösungen von Aja unterstützen auch 12G-SDI, was für Installationen, in denen Bandbreite und Verkabelung wichtig sind, ebenfalls von entscheidender Bedeutung ist.«

Aktuelle Projekte

KST hat die Aja-Technologie nunmehr schon bei einer Vielzahl von Projekten eingesetzt, einschließlich der kürzlich erfolgten Umsetzung virtueller Studios für den Energieerzeuger RWE und die Bundeswehr (Bericht darüber).

Das Setup von RWE nutzt drei Aja Corvid 44 12G-Karten in seinen Render-Systemen, um einen 12G-SDI-Workflow zu unterstützen. Weiter sind Aja Ki Pro Ultra Plus Recorder, ein Aja Kumo SDI-Router im Einsatz, ebenso ein CamBot-System mit I/Os, die von Kona-Karten gespeist werden.

Das virtuelle Studio der Bundeswehr wiederum verfügt über einen Aja Kumo-Router und drei Render-Engines mit I/O, die von Corvid 44 12G-Karten gespeist werden. Zudem ist ein CamBot im Einsatz, der Corvid 44 12G nutzt. Das Besondere an diesem Aufbau ist, dass der Ingest der DL6G-Rohsignale der Panasonic-Kamera Varicam LT über Aja-Corvid-Boards stattfindet. Das ermöglicht auf der Grafikseite einen perfekten Key.

Einsatz im Innovationszentrum

Aja unterstützt aber nicht nur die CamBot-Systeme von KST, sondern liefert auch viele weitere zentrale Komponenten des Innovationszentrums von KST. Als unabhängige Testplattform verfügt das Innovationszentraum über eine große F&E- und Demo-Umgebung mit einem modernen End-to-End-Broadcast-Workflow, einschließlich eines großen virtuellen Studios, Hintergrundprojektionen, Robotersystemen und anderen innovativen Technologien. Es wurde eingerichtet, um in dieser Umgebung Tests, Entwicklung und Demonstrationen von Lösungen in einem integrierten System zu realisieren. Aja liefert für diese hybride Quad3G/12G-Umgebung verschiedene Audio- und Video-I/O-Lösungen wie Corvid 44-12G und Corvid 88 Entwicklerboards, aber auch Aja Kona-Karten und eine Reihe von Aja-Mini-Konvertern einschließlich 12GM und Hi5-12G.