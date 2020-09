News: Kurz und knackig – KW 39/2020

»Tenet« (Warner) – einer der wenigen aktuellen Kinofilme der US-Majors – führt laut Comscore die Kinobilanz in KW 38 mit 99.528 Zuschauern. Christopher Nolans SciFi-Action verdrängte »After Truth« (91.006) auf Platz 2 vor »New Mutants« (29.433) an dritter Stelle. Beste deutsche Produktion ist der Neueinsteiger »Hello Again – Ein Tag für immer« (15.310, Platz 4) vor »Follow Me« (11.558; Platz 5).