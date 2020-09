Nachruf: Michael Mueller, VP Sales bei Lawo

Lawo trauert um den Kollegen und Freund Michael Mueller.

Michael Mueller (66) arbeitete über ein Jahrzehnt für Lawo. Er verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit am Samstag, dem 26. September 2020 im Kreise seiner Angehörigen.

Michael Mueller brachte einen prall gefüllten Erfahrungsschatz in seine Positionen als US-Vertriebs- und Marketingmanager und später als Vice President of Sales bei Lawo North America ein. Nach seinem Karrierestart im Vertrieb bei Audio Techniques in Stamford, CT, Mitte bis Ende der 1980er Jahre übernahm Mueller Positionen bei Scharff Weisberg Associates, Siemens Audio, AMS-Neve, Solid State Logic und Fairlight USA. Vor seinem Wechsel zu Lawo North America wirkte er als Vice President Sales and Marketing bei MediaGear in Los Angeles.

In seiner Funktion bei Lawo North America war Mueller für den Ausbau von Lawos Markenidentität in den Vereinigten Staaten verantwortlich und kümmerte sich gleichzeitig um die Umsatzsteigerung für die immer zahlreicheren Produkte des Unternehmens.

Michael Mueller stieß 2008 zu Lawo, als die Marke in Nordamerika noch kaum bekannt war. Lawo sagt: »Seine unglaubliche Leidenschaft, sein Arbeitsethos, sein Engagement, seine positive Einstellung und sein Charme sind nur einige der Gründe dafür, dass das Unternehmen heute in Nordamerika so erfolgreich agiert und einen ausgezeichneten Ruf genießt. Michaels geistreicher Humor und seine freundliche, aufgeschlossene Persönlichkeit waren einzigartig. Wir werden Michael als wichtiges Mitglied unserer weltweiten Vertriebsorganisation, als versierten Bassisten der Lawo-Band, als bekanntes Gesicht in der gesamten Audio-Branche und als wahren Gentleman und Freund in Erinnerung behalten. Wir vermissen ihn schmerzlich. Unser tief empfundenes Beileid gilt seiner Frau, seiner Familie und seinen Freunden in dieser schwierigen Zeit.«