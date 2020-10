News: Kurz und knackig – KW 44/2020

»Und morgen die ganze Welt« vertritt Deutschland in der Oscar-Kategorie Best International Feature Film. Der von Julia Heinz inszenierte und mit Florian Gasmia (Seven Elephants) produzierte Film stellt die Frage, ob der populistische Druck auf die Demokratie Gewalt rechtfertigt. Die US-Academy wird am 9. Februar zehn Shortlist-Titel und am 15. März daraus fünf Nominierungen bekannt geben. Die Preisverleihung ist am 25. April 2021.