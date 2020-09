News: Kurz und knackig – KW 37/2020

63% der Deutschen haben Zugang zu digitalem Radio, so der Digitalisierungsbericht Audio 2020. DAB+-Radios finden sich in knapp 25 (+30)% der Haushalte; in Bayern und Sachsen sogar 31,0%. IP-Radio erreicht 14,3 (12,3)%. Seit 2016 sank der Bestand an UKWonly-Radios um 14 Mio. auf rund 125 Mio. Stück. Weiteres im Datenteil.