Neue Honorarprofessuren der HFF

Die Honorarprofessuren würdigen Uli Putz und Dr. Siegfried Fößel für ihr besonderes Engagement im Rahmen der Lehre, sowie als wichtige Partner der HFF München.

Die Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München hat Uli Putz als Honorarprofessorin ernannt. Uli Putz studierte an der HFF München. Mit ihrem ehemaligen Kommilitonen Jakob Claussen ist sie Geschäftsführerin der mehrfach preisgekrönten Claussen+Putz Filmproduktion. Sie produzierte Film- und Serienerfolge wie etwa »Im Labyrinth des Schweigens«, »Die kleine Hexe«, »Heidi«, mehrere »Tatort«-Filme oder jüngst »Biohackers« für Netflix. Ihr Wissen teilt Uli Putz regelmäßig als Gast-Lehrende mit den Studierenden der HFF München.

Die Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München hat Dr. Siegfried Fößel als Honorarprofessor ernannt. Er ist seit 2018 Abteilungsleiter des HFF-Studiengangs Technik, mit dem er zuletzt eine bayernweite Ausschreibung um eine KI-Professur für die HFF München zum Erfolg führte. Fößel ist unter anderem Träger des Joseph-von-Fraunhofer-Preises.

HFF-Präsidentin Prof. Bettina Reitz: »Es ist für die HFF München eine Freude und Ehre, den Kreis unserer äußerst verdienstvollen Honorarprofessoren um diese beiden Ernennungen zu erweitern. Uli Putz und Dr. Siegfried Fößel geben ihr enormes Fachwissen mit großer Hingabe an unsere Studierenden weiter und bringen sich mit neuen Impulsen in die Lehre der HFF München ein. Wir brauchen als Filmhochschule gerade im schnellen Wandel der Film- und Medienbranche einen sachverständigen und ebenso offenen wie prüfenden Blick für neue Entwicklungen, die wir in unsere Lehrangebote integrieren.« Bettina Reitz hebt weiter das besondere Engagement der beiden, ihren Ideenreichtum und ihr Branchengespür hervor, was für die HFF von besonderem Wert sei.

Werdegang, weitere Infos zu Uli Putz

Von 1984-1989 absolvierte Uli Putz eine Ausbildung zur Fotografin und arbeitete zunächst auch in diesem Beruf, bevor sie Produktion und Medienwirtschaft an der HFF München studierte und 1993 abschloss. Es folgten Tätigkeiten als freie Produktionsleiterin, Herstellungsleiterin bei MTM Cineteve GmbH und 1995-2003 als Herstellungsleiterin bei Claussen+Wöbke.

Ab 1999 kamen vermehrt auch Lehrtätigkeiten hinzu, etwa an der IFS Köln, der BAF München, der Deutsch-Französischen Masterclass an der Filmakademie Ludwigsburg sowie der HFF München, wo sie immer wieder als Gastreferentin unterrichtet. Seit 2004 ist sie Produzentin, Geschäftsführerin und Gesellschafterin bei Claussen+Putz.

Uli Putz engagiert sich in unterschiedlichsten Arbeitsgruppen und Gremien für die Anliegen der Filmbranche und ist aktives Mitglied des Netzwerks unabhängiger europäischer Produzenten ace (Atéliers du Cinéma Européen).

Werdegang, weitere Infos zu Dr. Siegfried Fößel

Dr. Siegfried Fößel ist Abteilungsleiter für Bewegtbildtechnologien am Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen und Sprecher der Fraunhofer Allianz Digital Media. Er verantwortet die Entwicklung von Fernseh-, Film und Internet-Technologien für Film- und Videoproduktionen und engagiert sich in der Standardisierung und in verschiedenen filmtechnischen Verbänden.

Geboren 1964, studierte Dr. Siegfried Fößel an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Seine Karriere begann er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer Institut in Erlangen. Nach Entwicklungsstufen als Gruppenleiter für industrielle Bildverarbeitung und der Promotion zu Bilddatenverteilung in Mehrrechnersystemen beschäftigte er sich seit 2000 mit Projekten zum Digitalen Kino und der Medientechnik. Er war Projektleiter für Entwicklungsprojekte zu Digitalen Kinokameras für die Firma Arri, bei der Zertifizierung von Kinosystemen für die Hollywood-Studios oder für Einführungsprojekte des digitalen Kinos im Auftrag der Kinoverbände und der FFA.

Seit 2000 ist er ebenso Mitglied und Leiter in verschiedenen Standardisierungsgremien wie ISO, SMPTE, CEN und DIN. Siegfried ist Vorsitzender der Fernseh- und Kinotechnischen Gesellschaft und Sprecher des ITG Fachbereichs Medientechnik. Von 2015 bis 2019 war er als SMPTE Governor zuständig für die Sektionen EMEA, Afrika und Südamerika.

Seit dem 1.Oktober 2018 ist er außerdem Abteilungsleiter Technik an der HFF München mit dem Ziel, Forschung und Anwendung besser miteinander zu vernetzen. Siegfried Fößel ist IEEE Senior member mit mehr als 70 Publikationen.

Zu seinen jüngsten Aktivitäten gehören Projekte zu Video over IP mit JPEG-XS, Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Videoproduktion und die Standardisierung der Langzeitarchivierung von digitalen Filmen.