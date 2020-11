News: Kurz und knackig – KW 47/2020

Der Nachrichtensender des Hauses Springer verliert seinen Chief Broadcast Technology and Production Officer Frank Meißner. Er geht zum Jahresende, berät den Sender weiter. Seine Aufgaben übernehmen Head of Production Tina Ondrusch und Head of Technology Thorsten Prohm. Meißner war zuvor Chef von Studio Berlin, Plazamedia, SZM Studios und dessen Nachfolgefirma ProSiebenSat1 Produktion.