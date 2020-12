Daniel Url ist ab sofort Head of Global Product Management bei Vizrt.

Daniel Url ist seit Dezember 2020 Head of Global Product Management bei Vizrt. Url kommt von Qvest Media zu Vizrt, wo er für 12 Jahre unter anderem als Managing Director zum Wachstum des Unternehmens beitrug. Dort war er unter anderem für Projekte bei Sky Sports München, ORF Wien, Nine Network Sydney und vielen anderen verantwortlich, wo in großem Stil auch Vizrt-Lösungen integriert wurden.

Mit einem starken Hintergrund in der Produktentwicklung, den Produktionsabläufen und dem Verkauf von Broadcast-Technologie soll Daniel Url bei Vizrt sicherstellen, dass die Marken der Gruppe – NewTek, Vizrt und NDI – Innovationen auf den Markt bringen. Qvest Media bleibt, wie bisher, ein wichtiger Partner von Vizrt.

Daniel Url sagte: »Ich bewundere Vizrt seit vielen Jahren und glaube leidenschaftlich an die Kraft von Software, IP und Cloud-Technologie, wenn es darum geht, Geschichten besser zu erzählen. Ich kann mir für mich keinen besseren Ort vorstellen.«

Url und die Produktmanagement-Teams werden eng mit der F&E unter der Leitung von Dr. Andrew Cross, Präsident der F&E-Abteilung von Vizrt Group, zusammenarbeiten. Gemeinsam sollen sie für mehr Kundennutzen durch Innovation auf Produkt- und Erfahrungsebene sorgen.

Michael Hallén, CEO und Präsident der Gruppe, sagt: »Ich freue mich, Daniels Erfahrung und Fähigkeiten in die Familie von Vizrt Group einbringen zu können. Wir haben sehr vielversprechende Pläne für die Zukunft, und es ist von essenzieller Bedeutung, unsere Produktentwicklung zu stärken, damit wir unsere Kunden und deren Content besser bedienen können.«