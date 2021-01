News: Kurz und knackig – KW 1/2021

Die Kublai GmbH, eine Tochter der Morgan Stanley Infrastructure Partners, will mindestens 50% der Aktien der Muttergesellschaft Tele Columbus für je 3,25 € erwerben. United Internet will seinen 29,9%-Anteil an Kublai abgeben. Der Aufsichtsrat des Kabelnetzbetreibers unterstützt die Übernahme.