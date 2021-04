News: Kurz und knackig – KW 17/2021

Der Computerkonzern will in den USA binnen 5 Jahren 430 Mrd. $ (356 Mrd. €) in 5G und Halbleiter investieren. Für drei Jahre fließt über eine Mrd. € in den Forschungsstandort München. Seit Übernahme der Mobilfunkmodem-Sparte von Intel 2019 wurde München zum größten Entwicklungszentrum des Konzerns in Europa ausgebaut.