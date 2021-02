From Zero to Hero mit MateCrate

MCI unterstützt MateCrate bei der technischen Umsetzung und Inbetriebnahme eines Livestreaming eSport-Studios.

MateCrate will jedem Gamer in Deutschland professionellen eSport ermöglichen. Mit der ersten Turnierserie für EinzelspielerInnen, den City Masters, verknüpft das Unternehmen Gamer zu regionalen Teams und fördert den Einstieg in den eSport. Die eigene Profi-Organisation MTW (Mortal Teamwork) nutzt MateCrate, um Nachwuchstalente auf ihrem Weg weiter zu begleiten.

Seit 2020 produziert und organisiert MateCrate unter der Marke UNITED (eSports) professionelle eSport Ligen und Turniere im deutschsprachigen Raum. Dabei spielt der Live-Broadcast eine wichtige Rolle und wird im eigenen Studio produziert. MCI unterstützte MateCrate bei der technischen Umsetzung und Inbetriebnahme ihres ersten Live eSports Studio.

Gegründet wurde das Hamburger Unternehmen 2017 und setzt inhouse, neben der Turnier- und Liga-Organisation, ebenso eigenständig Social Media und Vermarktungskonzepte um. Außerdem berät MateCrate verschiedene Partner auf ihrem Weg in den eSport, darunter diverse Unternehmen und Agenturen.

Der eSports Sektor in Deutschland ist noch im Wachstum und nicht so professionalisiert wie in manchen asiatischen Ländern oder den USA. Die Community ist zwar groß, jedoch weitestgehend verstreut und unorganisiert. Hier setzt MateCrates Konzept an , wie Sebastian Kuch, Gründer und CEO von MateCrate, erläutert: »Es ist für Amateure, also Nicht-Profis, in Deutschland fast unmöglich, an organisierten Wettkämpfen teilzunehmen und ihrer Leidenschaft nachzugehen. Genau an diesem Punkt setzen wir mit unseren Produkten an.«

Bereits 2019 konnte MateCrate mit dem League of Legends Turnier »City Masters«, bei dem sich 20.000 Spieler für die Qualifikation anmeldeten und 80.000 Zuschauer das Event online bei Twitch verfolgten, einen ersten Meilenstein setzen. Um an diesen Erfolg anzuschließen und die eSports Gemeinschaft in Deutschland auf das nächste Level zu befördern, begann MateCrate im vergangenen Jahr mit Unterstützung von MCI mit der Planung eines eSports Livestreaming Studios.

Die Studio Hamburg Werkstätten designten die Kulisse für das neue Studio, das für bis zu zehn Spieler und mit ausreichend vielen Zuschauerplätzen geplant wurde. Zusätzlich wurde ein Bereich für Kommentatoren eingerichtet, in dem ein fester Moderator mit wechselnden Experten die Spielbegegnungen kommentieren kann. Das Regiekonzept besteht aus einer Hauptregie, in der die unterschiedlichen Signale zusammenlaufen, und einer Art »Spiel-Regie«, über die die Spielszenen in die Hauptregie geleitet werden.

Technisches Herzstück in der Regie ist eine Ross Ultrix Kreuzschiene, über die die unterschiedlichen Signale aus Studio, Moderatorenbereich, Zuschauerplätzen, Spielern und POV-Spielszenen geroutet werden. Ein Ross Carbonite Black Video Mischer sorgt für bedienungsfreundliches Handling der Videosignale.

Eine besondere Herausforderung bestand in der Verknüpfung von personalisierten POV-Spielerszenen mit den passenden Facecams der Spieler und zusätzlichem Grafik-Ingest über Spieldaten, Maps, Turnierstand etc. Hierfür wurde von MCI in Zusammenarbeit mit Ross Video die »Spiel-Regie« auf Basis der Ross DashBoard Software aufgesetzt und programmiert. Ross XPression liefert Grafik-Ingests. Das Head-up-Display und die Grafiken werden via Open Broadcast Software mit den Spielszenen kombiniert. Diese Signale werden pro teilnehmendem Spieler als jeweils ein kombiniertes Einzelsignal an die Ross Ultrix übertragen und stehen für die Live Produktion als eigenständige Videoquellen zur Verfügung.

Grundsätzlich schickt das Spiel einen Text-String per UDP an den PC in der Hauptregie. Der String enthält eine Unique ID, die den Spieler über das Turnier repräsentiert. Dieser String wird von dem Custom Panel bestätigt, angenommen und mit der richtigen Facecam gemappt.

Der Key mit dem DVE wird geöffnet und der Spieler ist zu sehen. Zuvor muss im DashBoard Panel jedem Spieler eines Teams die richtige ID zugeordnet werden. Erst bei Übereinstimmung sieht man den entsprechenden Spieler, mit passender Facecam und passenden Spieldaten.

Benjamin Bolinius, Solution Engineer MCI, sagt: »Wir wussten, dass Ross DashBoard uns die Möglichkeit bietet, die unterschiedlichen In-Game Szenen, Webcams und Ingests für ein automatisiertes Signalrouting zu vernetzen, wir waren aber selbst überrascht, wie gering die Latenz beim Umschalten zwischen den komplexen Signalen war.«

Am 18. November 2020 startete MateCrate mit der neuen CS:GO Liga UNITEDProSeries und dem ersten Turnier. Corona-bedingt wurden die Spieler problemlos von zuhause in den Studio-Workflow, über das Ross DashBoard, integriert und von dort Live auf Twitch gestreamt.