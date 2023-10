Zero Density: Neue Niederlassung in Amstelveen

Neuer »europäischer Hub« für Zero Density in den Niederlanden eröffnet.

Zero Density hat eine Niederlassung im holländischen Amstelveen eröffnet. Das Unternehmen bezeichnet diese neue Niederlassung als »strategischen europäischen Hub«, der Zero Densitys Engagement für die globale Expansion unterstreiche und seinen wachsenden Kundenstamm in den Bereichen Presales und professionelle Dienstleistungen unterstütze.

Im Zuge dieser Expansion hat Zero Density ein Team erfahrener Fachleute an Bord geholt, die für ihre Arbeit an bedeutenden virtuellen Produktionsprojekten für einige der größten Fernsehsender in den Niederlanden, Nordeuropa und dem Nahen Osten bekannt sind.

Die neuen Räumlichkeiten bieten nicht nur Büroräume, sondern auch ein hochmodernes 100 m2 großes Studio, das sowohl mit XR- als auch mit Virtual-Studio-Setups ausgestattet ist. Strategisch günstig gelegen, nur 10 Autominuten vom internationalen Flughafen Amsterdam entfernt, soll dieses Studio als globales Demozentrum von Zero Density dienen und sowohl Online- als auch individuelle Demos ermöglichen.

Da Zero Density weiter wächst, sucht das Unternehmen für die neue Niederlassung auch weitere Technical Artists und 3D-Artists. Die sollen in Amstelveen Kundendemos umsetzen, Messeinhalte erstellen und die Einarbeitung von Kunden realisieren.