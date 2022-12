Neuer MEA-Sales Manager von Zero Density

Yacoub Al Husseini ist neuer Regional Sales Manager für Middle East und Africa von Zero Density.

Als neuer Regional Sales Manager von Zero Density für MEA wird Yacoub Al Husseini nun eng mit der lokalen Community zusammenarbeiten, um die Marktexpansion für Zero Density in dieser Region voranzutreiben. Er arbeitet von Dubai aus in der Region, um dort auch das regionale Partner- und Kundennetzwerk zu unterstützen, da die Nachfrage nach fotorealistischer virtueller Produktion und verbesserten Broadcast-Grafik-Tools steigt.

»Wir freuen uns sehr, Yacoub in unserem Team begrüßen zu dürfen«, sagt Ulaş Kaçmaz, Mitbegründer und VP of Sales & Marketing bei Zero Density. »Wir wissen, dass er mit seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Technik und Vertrieb einen wichtigen Beitrag zum Aufbau einer starken Community in MEA leisten und uns dabei helfen wird, unseren Nutzern in der Region weiterhin erstklassigen Support zu bieten.«

Zu seiner neuen Rolle sagte Al Husseini selbst: »Dies ist ein wichtiger Moment in MEA für Produktionen, die von Zero Densitys Spitzentechnologie angetrieben werden. Neben unseren Hauptanwendern wie Sky News Arabia und Asharq News möchte ich so vielen Sendern wie möglich helfen, mit diesen robusten, einfach zu bedienenden und zukunftssicheren Produkten zu arbeiten.«

Yacoub Al Husseini begann seine Karriere bei der nationalen Rundfunkanstalt ART, wo er als Ingenieur arbeitete. Danach wechselte er zu verschiedenen Broadcast-Unternehmen, darunter OSN und Barco, bevor er acht Jahre lang bei Vizrt im Vertrieb tätig war. Al Husseini hat in seinen 20 Jahren als Anwender und Anbieter wertvolle Erfahrungen gesammelt und weiß daher genau, was Broadcaster benötigen.

Partner von Zero Density in Europa sind KST Moschkau und Broadcast Solutions.