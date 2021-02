News: Kurz und knackig – KW 7/2021

Zum Streaming-Start am 12. Februar wurde die auf Film produzierte und 1998 bis 2004 erstausgestrahlte Serie »Sex And The City« in 4k gescannt und laut WarnerMedia in HD/16:9 mit erweitertem Farbraum neu gemastert. Das Darstellerinnen-Trio dreht ab dem Frühjahr die FollowUp-Serie »And Just Like That …«.