Interessantes Forschungsprojekt: AI4Media

FLYING EYE ist Teil des AI4Media Projekts, das KI-Forschung und Schulungen voranbringen und in einen vertrauenswürdigen Rahmen einbetten möchte.

»Wir freuen uns, neues Mitglied des AI4Media-Projekts zu sein – einem Kompetenzzentrum, das KI-Forschung und -Schulungen der nächsten Generation im Dienste von Medien, Gesellschaft und Demokratie anbietet und ein breites Netzwerk von Forschern und Unternehmen in ganz Europa und darüber hinaus einbezieht«, betont FLYING EYE.

Das Projekt wird im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizont 2020 von der Europäischen Union gefördert. Ziel ist es, KI nicht nur technologisch weiterzuentwickeln, sondern gleichzeitig sicherzustellen, dass europäische Werte einer ethischen und vertrauenswürdigen KI in zukünftige KI-Projekte eingebettet werden und der Mensch dabei im Fokus steht.

AI4Media besteht aus 30 Partnern aus den Bereichen KI und Medien, darunter neun Universitäten, neun Forschungszentren und 12 Industrieunternehmen, sowie einem großen Pool von assoziierten Mitgliedern, die die Netzwerkinfrastruktur aufbauen werden, um die derzeit fragmentierte europäische KI-Landschaft im Bereich Medien zusammenzuführen und eine langfristige Interaktion zwischen Wissenschaft und Industrie zu fördern.

Die Ergebnisse des Projekts sollen in die AI4EU-Plattform einfließen, zudem strebe man die Interaktion mit relevanten Digital Innovation Hubs (DIH) in ganz Europa an.

Die Initiatoren des Projekts vertreten die Auffassung, dass die Medien nicht nur wirtschaftlich eine bedeutende Rolle spielen, sondern auch gesellschaftliche Werte, Debatten und Meinungen prägen und eine demokratische Gesellschaft fördern – im schlimmsten Fall aber auch polarisieren und spalten können.

Der Medienbereich eigne sich besonders für den Einsatz von KI, weil die neue Technologie beispielsweise dank der Inhaltssynthese, -analyse und -distribution Interessen und Meinungen der Bürger besser erfassen könne. Zudem könnte KI den Medien auch neue Wege der Informationsvermittlung und der politischen Beteiligung ermöglichen. KI sei zudem für den Medienbereich eine Chance, um neue Wege zu finden, das eigene Publikum zu informieren und mit ihm in Kontakt zu treten, findet AI4Media.